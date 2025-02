Mitarbeiter prügeln sich in Betrieb in Nesselwang

In einem Betrieb in Nesselwang haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Arbeiter gestritten. Es kam zu einer Schlägerei, bei der beide leicht verletzt wurden, so die Polizei.

Schlägerei unter Kollegen: Polizei leitet Strafverfahren ein

Außerdem sei bei dem Streit zwischen dem 61-Jährigen und dem 35-jährigen Maschinenbediener eine Beleidigung gefallen. Die Polizei nahm den Vorfall auf und leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen Körperverletzung auf.

