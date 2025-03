Nach zwei Schlägen fließt das Bockbier

Beim Bock-Bier-Anstich im Hotel Gasthof Post in Nesselwang war auch diesmal das Interesse groß – und die Stimmung entsprechend ausgelassen. Zum Auftakt begrüßte Dritter Bürgermeister Gerhard Straubinger als Vertreter der Marktgemeinde die Gäste. Dann schritt er zu seiner „Amtshandlung“: Mit nur zwei Schlägen und unter dem Applaus der Gäste zapfte er das erste Fass des diesjährigen Bocks an. Das kräftige, malzige Bier floss – und der offizielle Startschuss für das Fest war gegeben.

Es folgte die traditionelle Fastenpredigt – in Mundart. Mit spitzer Zunge und feinem Gespür nahm Marlene Nieberle politische wie gesellschaftliche Themen aufs Korn. Sie spannte den Bogen von der Weltpolitik zum aktuellen politischen Geschehen in Deutschland und in der Region. Ihr Vortrag sorgte für Lacher, aber auch für Nachdenklichkeit – ganz im Sinne der Fastenpredigttradition, bei der Kritik in Humor verpackt wird.

Für musikalische Begleitung sorgten Siggi und Gottfried - ein Duo, das mit Witz, Charme und einem breiten Repertoire den Saal in Bewegung hielt. Bei volkstümlichen Liedern – auch zum Mitsingen - entstand eine Atmosphäre, wie sie nur bei solchen Anlässen möglich ist: laut, herzlich, unverstellt.

Der Bock-Bier-Anstich bleibt damit, was er sein soll – eine Mischung aus Brauchtum, Geselligkeit und Lokalkolorit. Ein Abend, an dem Politik, Musik und Bier zusammenkommen und der Winter langsam dem Frühling weicht. (pm)

Icon Vergrößern Marlene Nieberle bei ihrer Fastenpredigt. Foto: Anton Treischl Icon Schließen Schließen Marlene Nieberle bei ihrer Fastenpredigt. Foto: Anton Treischl