Neubaugebiet nimmt die erste Hürde

Bislang gab es nur ein grobes Konzept, jetzt wird in die Detailplanung eingestiegen: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Am Karpf“ gefasst. In dessen Geltungsbereich zwischen Hauptstraße und Bahnlinie soll in den kommenden Jahren ein neues Wohn- und Gewerbegebiet entstehen. Läuft alles nach Plan, könnte bereits im kommenden Jahr mit der Erschließung des knapp drei Hektar großen Areals begonnen werden, wie Zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer (Gemeinsame Zukunft Seeg/GZS) erklärte. Neben dem Wohngebiet ist im Norden entlang der Umgehungsstraße zudem ein kleines Gewerbegebiet geplant.

