Die Polarfete in Pfronten hat am Sonntag wieder zahlreiche Feierlaunige zum Sportplatz gelockt. Das Event wird vom TSV Pfronten organisiert und hat mittlerweile schon Tradition am 5. Januar. Neben einem größeren Partyzelt hat der Verein mehrere Marktbuden mit verschiedenen Getränke-Specials neben seinem Sportheim aufgestellt.

Pfronten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis