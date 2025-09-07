Katzenbaby stürzt acht Meter in Silo hinab - doch dem Landwirt ist das egal

In Roßhaupten haben Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr ein Katzenjunges vor dem sicheren Tod gerettet. Wie die Beamten mitteilen, war das Tier in ein acht Meter tiefes und ungesichertes Silo gestürzt. Eine Frau hatte die Polizei gerufen, weil sie aus dem Silo Miauen hörte.

Der 79-jährige Landwirt zeigte sich allerdings wenig bewegt: Laut Polizei hatte der Mann keinerlei Interesse, dem Katzenjungen zu helfen oder das Silo gegen weiteres Hinabfallen von Tieren abzusichern.

Feuerwehr rettet Katzenbaby in Roßhaupten aus Silo

Die Feuerwehr kam dem Katzenbaby schließlich zur Hilfe und rettete es aus seiner beinah tödlich endenden Lage. Die Einsatzkräfte fanden im Silo noch eine weitere Katze, die jedoch bereits verendet war.

Das siebenwöchige Katzenjunge wurde zur weiteren Pflege in das nächstgelegene Tierheim gebracht. Gegen den Landwirt wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.

Polizei räumt Wohnung von Tier-Messie in Memmingen

Im Juli nahm die Polizei in Memmingen einer 76-Jährigen ihre 20 Katzen ab. Wie die Polizei mitteilte, machten Nachbarn die Behörden darauf aufmerksam, dass die Frau in ihrer Wohnung im Memminger Westen eine größere Anzahl an Katzen auf verhältnismäßig wenig Raum halten würde.

Die 76-jährige Frau verbarrikadierte sich in ihrer Wohnung und drohte der Polizei Gewalt an, falls die Beamten ihr die Tiere wegnehmen sollten. Ein Schlüsseldienst musste die Tür öffnen, daraufhin fixierten die Polizisten die Tierhalterin. Die Wohnung der 76-Jährigen war laut Polizeibericht wegen der vielen Tiere „massiv verunreinigt“.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen