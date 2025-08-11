Icon Menü
Drachenfest Roßhaupten: So war die Auflage 2025

Roßhaupten

Westwind und buntes Programm: So war das Drachenfest in Roßhaupten

Ein spektakuläres Farbenspiel und kräftige Winde verwandelten Roßhaupten in ein Drachenparadies! Das Programm sorgte für schöne Momente am Himmel und am Boden.
Von Redaktion
    Buntes Spektakel gab es am Himmel über Roßhaupten beim Drachenfest zu bestaunen. Foto: Werner Böck

    Viele Drachen verschiedenster Bauarten tummelten sich am Samstag und Sonntag am Himmel über Roßhaupten. Der Wettergott meinte es besonders am Samstag gut mit den vielen großen und kleinen Drachenbesitzern. Schon von weitem konnte man die fliegenden Exemplare aus Stoff oder Kunststoff ausmachen. Zur warmen Witterung gesellte sich ein durchaus kräftiger Westwind, der auch den größeren Drachen eine Flugmöglichkeit anbot. 

