Westwind und buntes Programm: So war das Drachenfest in Roßhaupten

Viele Drachen verschiedenster Bauarten tummelten sich am Samstag und Sonntag am Himmel über Roßhaupten. Der Wettergott meinte es besonders am Samstag gut mit den vielen großen und kleinen Drachenbesitzern. Schon von weitem konnte man die fliegenden Exemplare aus Stoff oder Kunststoff ausmachen. Zur warmen Witterung gesellte sich ein durchaus kräftiger Westwind, der auch den größeren Drachen eine Flugmöglichkeit anbot.

