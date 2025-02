Kann das Schalengge-Rennen in Pfronten 2025 wieder stattfinden?

Trotz wenig Schnee haben die Kappelar Schalenggar die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, heuer mal wieder ein Rennen in Pfronten-Kappel veranstalten zu können. Bei einer Versammlung beschloss man, die Entscheidung noch einmal zu vertagen. Erst am Montag, 24. Februar, werden die Organisatoren um 20.30 Uhr bestimmen, ob sich am Faschingssamstag die Schalengger mal wieder auf die rasante Abfahrt begeben.

