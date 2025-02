Schalengge-Rennen in Pfronten erneut abgesagt

Das Schalenggerennen in Pfronten-Kappel (Ostallgäu) ist ein traditionelles Horn-Schlitten-Rennen im Allgäu. Es findet seit 1977 immer am Faschings-Samstag statt - vorausgesetzt, es liegt genug Schnee.

Das war in den vergangenen Jahren jedoch nicht mehr der Fall. So ging das bisher letzte 32. Schalenggerennen im Pfrontener Ortsteil Kappel 2019 über die Bühne. Der Kappeler-Schalengger Verein hatze zwar für 2025 bereits die Strecke soweit hergerichtet, um endlich wieder ein Rennen auszurichten. Doch wenige Tage vor dem Rennen musste der Verein das Rennen absagen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um das 33. Schalenggenrennen in Kappel:

Steckbrief: Schalenggerennen 2025 in Pfronten-Kappel

Name: Kappeler Schalenggenrennen in Pfronten

Ort: 87459 Pfronten-Kappel

Termin: ABGESAGT! Ursprünglich geplant für den Faschings-Samstag, 1.3.2025, ab 12 Uhr

Teilnehmer: Über 100 Teams, bestehend aus einem Fahrer und einem Helfer

Wann ist das Schalenggerennen in Pfronten 2025?

Der Kappeler-Schalengger Verein hat das Schalenggerennen in Pfronten 2025 erneut abgesagt. Grund ist nach Angaben des Vereins der Schneemangel. „Es ist auch die nächsten Tage keine erhebliche Menge an Neuschnee zu erwarten, nun hoffen wir einfach wieder auf nächstes Jahr am Faschingssamstag“, teilt der Verein mit.

Das Kappeler Schalenggerennen in Pfronten findet seit 1977 immer am Faschings-Samstag statt. 2023 ist der Termin am Samstag, 1. März. Das Rennnen verläuft auf einer anspruchsvollen und 1000 Meter langen Strecke. Um 12 Uhr startet der erste Schlitten.

Neben den Rennteilnehmern sind auch „Originaler“ dabei, die zeigen, wie früher Heu und Holz aus den Bergwiesen und -wäldern mit den Schalenggen zu Tal befördert wurden.

Icon Galerie 28 Bilder Unsere Fotos vom letzten Schalenggen-Rennen in Pfronten-Kappel 2019. Das traditionelle Rennen soll 2024 wieder stattfinden - zum 33. Mal.

Das Rennen ist eine Mischung aus "Faschingsgaudi, Rennen und Demonstration von Originalschalenggen, die mit Heu oder Holz beladen sind", so der Kappeler-Schalengger Verein. Neben dem Wettkampf steht die Geselligkeit im Vordergrund.

Woher kommt der Name Schalenggerennen?

Schalengge ist die allgäuerische Bezeichnung für einen Hornschlitten. Ursprünglich gebrauchten Allgäuer Bergbauern diese Schlitten im Winter zum Transport von Bergheu und Brennholz ins Tal.

Laut Veranstalter befinden sich jedes Jahr einige Orginal-Schalengge, die mit Holz und Heu beladen sind, unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

Wie melde ich mich für das Schalenggerennen 2025 in Pfronten an?

Schlittenfahrer, die am Rennen teilnehmen wollen, können sich noch bis Sonntag, 23. Februar 2025, also sechs Tage vor dem Start anmelden. Dazu müssen sie eine Anmeldeformular ausfüllen, dass hier auf der Homepage des Veranstalters, dem Kappeler Schalenggeer Verein e.V., zu finden ist.

Gegen eine Startgebühr von 10 Euro erhalten die Teilnehmer eine Startnummer, die am Renntag bis 11 Uhr ausgegeben werden. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und fahren auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Zugelassen sind nur „Schalenggen in überlieferter Ausführung mit Holzkufen oder herkömmlich beschlagen“, so der Kappeler-Schalengger Verein. Als einzige Änderung kann ein Sitzbrett angebracht werden.

Welche Schlitten sind dieses Jahr bei dem Schlittenrennen dabei?

Zum Kappeler Schalenggerennen in Pfronten (Ostallgäu) sind bis heute nur die Orginal-Schalenggen in der überlieferten Form zugelassen (eine Skizze dazu hier). Zudem sind Hilfsmittel wie Bremsen oder Lenkhilfen verboten.

Erlaubt ist dagegen, mit einem "Orginal-Schalenggar" beladen mit Heu und Brennholz wie damals den Berg hinunter zu fahren - das tun immer mal wieder Teilnehmer.

Wer veranstaltet das Kappeler Schalenggenrennen in Pfronten?

Der Kappeler-Schalengger Verein ist Veranstalter des Schalenggenrennens im Pfrontener Ortsteil Kappel. Der Verein bemüht sich laut eigenen Angaben „Traditionen zu erhalten“.

Seit wann gibt es das Schalenggenennen in Kappel?

Nach Angaben des Vereins kamen Mitte der 1970er Jahre die Kappelar "in Stammtischlaune" auf die Idee, mit den Hornschlitten ihrer Väter und Großväter ein Gaudirennen zu veranstalten. Die Bewohner des Pfrontener Ortsteils waren deren Angaben zufolge damals die ersten im Allgäu, die ihre alten Schlitten, die Schalenggen, wieder aus der Scheune holten.

Und so verabredeten sich die Männer am Faschings-Dienstag, 2. März 1976, und sausten mit ihren alten Schlitten die Bahn in Kappel herunter. "Da es riesige Gaudi war und alles gut klappte, beschloss man fürs nächste Jahr ein richtiges Schalenggerennen zu organisieren", heißt es vom Verein.

Icon Galerie 7 Bilder Im Allgäu stehen im Frühjahr mehrere Schlittenrennen auf dem Programm. Diese Veranstaltungen sind inzwischen Tradition - ein Überblick in Bildern.

Zum ersten Allgäuer Schalengge Rennen am Faschings-Samstag, 19. Februar 1977, meldeten sich 73 Teilnehmer an. Die Zahl stieg von Jahr zu Jahr: 1978 waren es 128 Starter und 1981 bereits 277.

Daraufhin wurde 1982 der Kappeler-Schalengger Verein gegründet. Seit dem ersten Rennen wurde die Strecke etwas verkürzt - "da dies Organisation und die Dauer des gesamten Rennens über die ganze Orginal-Strecke jeglichen Rahmen gesprengt hätte".

Wo parke ich beim Schalenggerennen 2025 in Pfronten?

Wer mit dem Auto zum Schlittenrennen kommt, kann es in Pfronten-Kappel abstellen: Parkplätze sind laut Pfronten Tourismus vor Ort vorhanden.

Wann fährt ein Bus zum Schalenggerennen am Faschings-Samstag?

Zuschauerinnen und Zuschauer können mit dem kostenlosen Busshuttle von allen Pfrontener Ortsteilen und dem Bahnhof in Pfronten-Ried fahren. Abends fährt der Busshuttle wieder dorthin zurück.

Außerhalb Pfrontens können Besucherinnen und Besucher ebenfalls mit Bus und Bahn anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in der Nähe von Pfronten übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Pfronten und seinen 13 Ortsteilen übernachten - darunter Berg, Dorf, Halden, Heitlern, Kappel, Kreuzegg, Meilingen, Ösch, Rehbichl, Ried, Röfleuten, Steinach und Weißbach. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Pfronten Tourismus unter Telefon +49 8363/698-88 oder per E-Mail.

Schlittenrennen 2025 im Allgäu

In diesem Jahr locken wieder mehrere traditionelle Schlittenrennen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Rennen in der Region.