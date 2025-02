So schützen Tourengeher sich selbst – aber auch die Natur.

Wie man bei Skitouren nicht nur sich selbst schützt, sondern auch die Natur - das haben die rund 20 Teilnehmer eines „Conscious Touring Weekends“ in Pfronten und Umgebung erfahren. Aufgeteilt in zwei Blöcken vermittelten Experten und ausgebildete Bergführer in der Theorie sowie Praxis das Fachwissen rund um Lawinen- und Naturschutz. Dr. Martin Schwiersch und Reini Blöchl (Pfrontner Ski- und Bergführer), Simon Eisele (DAV) sowie Christian Böhm (Verein Patron) teilten ihr Wissen mit den Teilnehmern, damit diese künftig gut mit Unsicherheiten umgehen und ihre nächste Ski- oder Splitboardtour naturverträglich gestalten. Nach Können und Erfahrung wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, so dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene am Workshop teilnehmen konnten.

Die Rücksicht auf die Natur beginnt bei der Anreise

„Consious Touring“ („bewusstes Touren“) bedeutet, die Tour so zu gestalten, dass der eigene Schutz sowie der von anderen und der Natur beachtet wird. Das beginnt bei der umweltfreundlichen Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr oder einer Mitfahrgelegenheit und der Planung der Route mit Rücksicht auf Schutzgebiete. Informationstafeln oder gar Sperrungen sollten unbedingt respektiert werden, um sensible Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Zur eigenen Sicherheit sind die Wetterlage und der Lawinenlagebericht zu überprüfen sowie das Gelände richtig einzuschätzen. Wenn es heikel wird, ist Umdrehen manchmal stärker und unter Umständen sogar lebensrettend. Zusätzlich ist die entsprechende Ausrüstung von einer Schaufel über eine Sonde bis hin zu einem Lawinensuchgerät erforderlich. Die Workshop-Teilnehmer hatten die Gelegenheit, Material von den Partnern Pieps Technology (LVS-Geräte, Sonde, Schaufel), Jones Snowboards (Splitboards) und Rossignol (Tourenskier) zu testen.

Verein Patron bietet neben Workshops auch „CleanUP Days“

Die Säule „Educate“ (Unterricht) ist neben den „CleanUP Days“ genannten Müllaktionen ein fester Bestandteil des in Pfronten ansässigen Vereins Patron. Mit unterschiedlichen Workshop-Formaten werden wichtige Themen rund um Natur, Naturschutz und naturverträglichen Outdoorsport vermittelt. Weitere Workshops für dieses Jahr sind in Planung. „Die Liebe zur artenreichen und wunderschönen Natur im Allgäu ist unser Antrieb. Und somit der Beginn für den Start einer großen Reise. Durch Workshops, Lehrveranstaltungen und Events wollen wir unsere Botschaft nach außen tragen und Schritt für Schritt das Bewusstsein für ein Leben im Einklang mit der Natur prägen“, sagt Konstantin Dehlinger, Workshop Manager des Vereins Patron.

