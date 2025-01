Schafe in Nesselwang fliehen wegen Silvesterknallerei - jetzt sind sie wieder da

Fünf Schafe sind in Nesselwang durch die Silvesterknallerei so in Panik geraten, dass sie aus ihrem Stall ausgebrochen und geflüchtet sind. Das teilte ihre Besitzerin Monica Nusser am Neujahrsvormittag unserer Redaktion mit und bat um Hilfe. Gegen Mittag konnte sie ihren Hilferuf dann bereits zurückziehen. Die Schafe sind wieder da.

Nesselwang: Schafe flüchten vor Silvesterknallern

Doch von Anfang an: Die Nesselwangerin berichtete, dass sie die Tiere am Abend des 31. Dezember in den Stall gesperrt hat. Dort gerieten sie aufgrund der Knallerei später aber wohl derart in Panik, dass sie die Stalltür mit ihren Hörnern aufgeboxt haben. Anschließend irrten sie irgendwo umher, bis ein Mann in der Nesselwanger Lindenstraße sie schließlich bemerkte.

Er trieb die Tiere in eine Garageneinfahrt und rief die Polizei an. Dort wussten die Beamten bereits bescheid. Denn Nusser hatte ihre Tiere am Morgen schon als vermisst gemeldet. „Ich bin sehr froh, dass sie wieder da sind“, sagt sie. Abgeholt hat sie ihre Schützlinge mit dem Auto. Die Schafe kennen das Fahrzeug und laufen ihm hinterher - so auch am Neujahrstag quer durch den Ort.

So weit rannten die Schafe weg

Etwa einen halben Kilometer waren die Schafe geflüchtet, bevor sie der Mann entdeckte. Es handelt sich bei den fünf Tieren um ein weißes Wollschaf und vier braune Kamerun-Schafe mit Hörnern. Das älteste Schaf ist bereits 20 Jahre alt und heißt Susi. Zuhause angekommen haben sich die Tiere laut Nusser sofort auf ihr Futter gestürzt und danach in der Sonne relaxt.