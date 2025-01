Skitourengeher „überrennen“ Alpspitzbahn Nesselwang - Betriebsführer greift durch

„Unser Parkplatz ist halbvoll und die Piste zerfahren, noch bevor die ersten Gäste ankommen.“ Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbahn Nesselwang weiß nicht mehr weiter. Seit den Weihnachtsferien kommen mehr und mehr Tourengeher in sein Skigebiet und laufen die Piste hinauf - und das teilweise schon früh am Morgen, bevor der Betrieb überhaupt startet. „Da kann es sein, dass um 7 Uhr schon 50 Autos auf dem Parkplatz stehen.“ Zahlende Gäste hätten dann vor allem an Feiertagen und Wochenenden schon früh am Tag keinen Platz mehr.

