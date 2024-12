Neues Sportpferdezentrum Lechbruck setzt auf Harmonie zwischen Mensch und Tier

„Es gibt keinen perfekten Reiter, nur ein perfektes Team.“ Dieser Satz steht auf der Facebook-Seite des neuen Sportpferdezentrums Lechbruck, das in der Ostallgäuer Gemeinde zum 1. Januar offiziell seine Pforten öffnet. Und er verdeutlicht gut, worum es Katharina Friedrich und Tobias Walter auf ihrer Anlage geht: Sie wollen einen Ort schaffen, an dem sportliche Leistung und eine fürsorgliche, pferdegerechte Unterbringung Hand in Hand gehen, einen Ort, an dem Mensch und Tier ein harmonisches Team werden können.

