Füssen will fast 32 Millionen Euro vom Freistaat

Die Stadt Füssen will einen großen Schluck aus der Finanz-Pulle des Freistaates Bayern nehmen: Sie wird in diesem Jahr Stabilisierungshilfen in Höhe von fast 32 Millionen Euro beantragen, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Stadtrat sagte. Ob Hilfen in dieser Höhe tatsächlich bewilligt werden, wird sich erst gegen Ende des Jahres entscheiden. „Schauen wir mal, was rauskommt“, sagte der Bürgermeister und schob im Scherz hinterher: „Auch wenn es nur 31,7 Millionen werden, würden wir's nehmen.“

