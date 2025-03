Bauernhof in Steindagen abgebrannt

Bis auf die Grundmauern ist am Freitagabend in Steingaden ein seit Langem leer stehender Bauernhof abgebrannt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Untersuchungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Weilheim geführt. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Als die Feuerwehr eintrifft, ist der Dachstuhl des Gebäudes in Steingaden bereits eingestürzt

Ein Anwohner hatte am Freitagabend gegen 21.50 Uhr einen Feuerschein bei einem seit vielen Jahren leer stehenden Gebäude bemerkt und dies gemeldet, teilt die Polizei mit. Zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei rückten zum Brandort an der Schongauer Straße an. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, der Dachstuhl war schon eingestürzt. Letztlich brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Die Ortsdurchfahrt von Steingaden musste während des Einsatzes gesperrt werden, um die ungehinderte Arbeit der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Kripo Weilheim ermittelt

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Schongau. Noch am Brandort übernahmen Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim die ersten Untersuchungen zur Brandursache. Die Ermittlungen hierzu gehen in alle Richtungen. Dabei bittet die Kriminalpolizei auch um die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen: Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Telefonnummer (08861) 23460 bei der Polizeiinspektion Schongau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.