Die Pflege vor Ort stärken

Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (CSU) hat das Alten- und Pflegeheim der Heilig-Geist-Stiftung in Nesselwang besucht, um sich mit Geschäftsführer Martin Mose, dessen Stellvertreter Robert Sertel und dem Vorstandsvorsitzenden Gerhard Straubinger über Herausforderungen in der Altenpflege auszutauschen. Neben Fachkräftemangel und steigenden Kosten rückten dabei Reformen der Pflegepolitik in den Fokus des Gesprächs, wie es in einer Pressemitteilung Strackes heißt.

Laut Stephan Stracke seien die Pflegekosten kaum noch bezahlbar

Laut Stracke „laufen die Pflegekosten davon“ und seien für viele Menschen kaum noch bezahlbar. Zugleich mache der Fachkräftemangel gute Pflege immer schwieriger. Der Bundestagsabgeordnete kritisierte: „Der Bundesgesundheitsminister hat bislang nur Ankündigungen gemacht, aber keine Lösungen auf den Weg gebracht.“

Im Pflegeheim Nesselwang steht ein Führungswechsel an

Das Pflegeheim in Nesselwang bietet 84 stationäre Pflegeplätze und acht Wohnungen für betreutes Wohnen. Das durchschnittliche Eintrittsalter liegt bei etwa 85 Jahren, die Verweildauer bei zweieinhalb. Ein Personalwechsel steht bevor: Martin Mose wird aus persönlichen Gründen nach Oberbayern ziehen, Stellvertreter Robert Sertel übernimmt die Geschäftsführung.

Trotz des deutschlandweiten Fachkräftemangels sei die Personalsituation der Einrichtung dank flexibler Dienstpläne, guter Bezahlung und eigener Personalwohnungen stabil. Mose erklärte: „Unser Erfolg hängt wesentlich davon ab, dass wir bei der Dienstplangestaltung auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden eingehen.“ Diese Flexibilität zahle sich aus, weil sie die Zufriedenheit im Team erhöhe, ebenso wie die Bereitschaft, bei Bedarf einzuspringen.

Die Praktika in der Pflege als entscheidender Anstoß

Auch in der Ausbildung engagiere sich die Einrichtung erfolgreich: Aktuell absolvieren vier junge Menschen eine Altenpflegeausbildung. Sertel erläuterte: „Praktika in unserer Einrichtung sind oft der entscheidende Anstoß, sich für eine Ausbildung in der Pflege zu entscheiden.“ Vor Ort bemühe sich das Team, vor allem den jungen Menschen die Vielfalt und die Bedeutung des Berufs näherzubringen.

Pflegeheim in Nesselwang steht vor Herausforderungen

Dennoch steht die Einrichtung vor wachsenden Herausforderungen - vor allem bei den Kosten. Die monatlichen Eigenanteile für Pflegebedürftige liegen bei 3600 Euro und steigen weiter. „Wir spüren deutlich, wie schwer es für viele Familien wird, diese Kosten zu tragen“, sagte Vorstandsvorsitzender Gerhard Straubinger. „Das macht es umso wichtiger, dass die Pflegeversicherung reformiert wird.“

Stracke fordert eine Pflegereform

Stracke sagte in dem Zusammenhang: „Wenn Menschen sich ihre Pflege nicht mehr leisten können, läuft etwas grundlegend falsch. Wir brauchen eine große Pflegereform, die dieser Situation gerecht wird.“ Gute Pflege bedeute, ein Altern in Würde möglich zu machen. Das müsse der politische Maßstab sein.