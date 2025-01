"The Voice"-Star Nico Klemm zu Besuch an der Mittelschule Roßhaupten

Nico Klemm aus Lechbruck von "The Voice of Germany 2024" zu Besuch an der Mittelschule in Roßhaupten. Der Allgäuer Rapper schaffte es bei vergangener Staffel bis ins Halbfinale. Kürzlich stattete er Schülerinnen und Schülern an der Mittelschule in Roßhaupten einen Besuch ab. Er lieferte eine Rap-Darbietung und verteilte zahlreiche Autogramme, Sticker und Selfies mit Fans.

Foto: Theresa Förster