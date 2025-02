Schüsse in der Nachbarschaft: Tierschützer lehnen Bauplatz in Füssen ab

Das Tierheim in Rieden am Forggensee ist marode und zu klein. Deshalb wünscht sich der Tierschutzverein Füssen einen Neubau - gern in Stadtnähe. „Draußen am Segelflugplatz wäre gut“, schlägt Tierheimleiterin Andrea Flügel vor. Durch die Lage am Stadtrand erhoffen sie und Jens Kröger, Vorsitzender des Tierschutzvereins, sich wieder mehr ehrenamtliche Helfer. Denn das Tierheim wäre dort zu Fuß oder mit dem Rad einfacher zu erreichen.

Alexandra Decker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis