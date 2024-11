In China soll ein Musical-Theater nach Vorbild des Festspielhauses entstehen

Eine Delegation aus der Region Huayuan in der chinesischen Provinz Hunan hat unter der Führung des County Chiefs, Wang Jinghai, Füssen besucht. Dabei standen auch das Rathaus Füssen, das Festspielhaus Neuschwanstein sowie Schloss Neuschwanstein auf dem Programm.

Der chinesischen Region Huayuan fehlt es an vergleichbarem Angebot

Huayuan, eine geschichtsträchtige Region in China, zieht täglich Tausende von Touristen an – ähnlich wie die Region rund um das Schloss und die Stadt Füssen. Während Füssen jedoch bereits mit dem Festspielhaus Neuschwanstein über eine renommierte Bühne mit vielseitigem Programm, insbesondere im Bereich Musical, verfügt, fehlt ein vergleichbares Angebot in Huayuan.

Icon Vergrößern Die chinesische Tourismusdelegation zu Besuch in Füssen zusammen mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (dritter von rechts). Unter anderem, um Ideen für ein neues Projekt zu sammeln. Foto: Felix Blersch, Stadt Füssen Icon Schließen Schließen Die chinesische Tourismusdelegation zu Besuch in Füssen zusammen mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (dritter von rechts). Unter anderem, um Ideen für ein neues Projekt zu sammeln. Foto: Felix Blersch, Stadt Füssen

Die chinesischen Delegationsmitglieder wünschen sich einen intensiveren Austausch mit der Stadt Füssen

Im Rahmen eines Empfangs im Rathaus erläuterten Bürgermeister Maximilian Eichstetter und die Delegationsmitglieder die Besonderheiten beider Regionen, und eine Einladung zu einem Gegenbesuch wurde ausgesprochen. Beim Besuch im Festspielhaus Neuschwanstein lernten die chinesischen Gäste das Theater und die Bühne kennen und äußerten den Wunsch zur Intensivierung eines Austausches. Die Idee dahinter ist, Musicals für junge Menschen aus der dortigen Region und internationale Touristen zu entwickeln und ein entsprechendes Musicaltheater zu bauen.

Füssen liefert Ideen für das erste Musical in der chinesischen Provinz Hunan

Im Rahmen der „Three Highlands and Four New Missions Strategy“, einem Entwicklungsprogramm der chinesischen Regierung für die Provinz Hunan, stehen hierfür bereits Fördermittel zur Verfügung. In den letzten Jahren wurden ein Flughafen und eine Autobahnanbindung in der Region realisiert, und innerhalb der nächsten vier Jahre soll in Bianchen eine Station für den Hochgeschwindigkeitszug (Bullet Train) entstehen. Das Projekt wird von Xie Zhang, Direktor der Drei Könige Internationalen Akademie in Köln, der Projektmanagementfirma ZIBINGU und dem Wiener Produzenten Wolfgang DeMarco koordiniert. Die Vorbereitungen für das erste Musical mit dem Titel „Das Drachenauge“ sind bereits weit fortgeschritten. Buch und Teile der Musik liegen vor, sodass die Umsetzung der ersten Musicalproduktion in der Region Huayuan in greifbare Nähe rückt.

