Nach der Übernahme durch Fischer Reinach: Wie geht es weiter mit Zetka in Füssen?

Noch trägt ihn jeder Spieler der Oberliga-Mannschaft des EV direkt über dem Herzen – den unverkennbaren Zetka-Schriftzug. In der noch laufenden Saison wird er allerdings zum letzten Mal die Trikots des EVF zieren: Mit der Übernahme des Füssener Traditionsbetriebs durch das Schweizer Unternehmen Fischer Reinach im vergangenen Jahr änderte sich zu Jahresbeginn auch der Firmenname von Zetka Stanz- und Biegetechnik in Fischer Reinach AG & Co. KG. Auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter habe das jedoch keine Auswirkungen, betont Vorstand Richard Riexinger. „Es bleibt alles, wie es ist!“

