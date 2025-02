„Da, wo es hingehört“

Seit fast sieben Jahren kämpft Lydia Shabbir für den Bau eines Eigenheims im Füssener Wasenmoos – bislang vergeblich. Doch jetzt darf die junge Frau wieder Hoffnung schöpfen: Mehrheitlich hat der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung ihrer Bauvoranfrage das kommunale Einvernehmen erteilt. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat allerdings das Landratsamt Ostallgäu. Und an das formulierten die Stadträte zwei unmissverständliche Forderungen.

Matthias Matz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasenmoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis