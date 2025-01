Und wenn das Wetter noch so schön ist: Das Tor zur „Rollbahn“ in Pfronten-Berg bleibt im Winter zu

Und wenn das Wetter noch so schön sein sollte: Im Winter bleibt das Tor zur „Rollbahn“ beim TSV-Gelände in Pfronten-Berg zu. Die Nachfrage und das nochmalige Nachhaken von Christian März (Pfrontner Liste) im Gemeinderat haben zwar zu Diskussionen in der Gemeindeverwaltung geführt. Am Ende bleibt es aber bei der Schließung im Winter. Man könne die Verkehrssicherungspflicht während der Öffnungszeiten nicht gewährleisten, heißt es zur Begründung.

Im Herbst wird die Skateanlage winterfest gemacht

Die Diskussion darüber, ob die Rollbahn zu schneefreien Zeiten im Winter geöffnet werden kann, hatte eine Anfrage von Christian März (Pfrontner Liste) in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats ausgelöst. Die Rollbahn werde üblicherweise im Herbst geschlossen und durch den Bauhof winterfest gemacht, erklärte Hauptamtsleiter Martin Haff dazu in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Danach werde sie nicht mehr regelmäßig auf Verkehrssicherheit hin kontrolliert. Der Aufwand für ein ständiges Öffnen und Schließen der Rollbahn über die Wintermonate hinweg sei zu groß. In Nachbarkommunen, etwa der Stadt Füssen, seien die Skateranlagen sehr wohl das ganze Jahr über geöffnet, setzte März noch einmal nach. Man solle sich doch bitte bei denen schlaumachen, wie das funktioniere. Er habe nach dem Bericht der Allgäuer Zeitung über seine Anfrage im Dezember viel Zuspruch aus der Öffentlichkeit erfahren. „Wir hätten damit ein Ganzjahresangebot, das man einfach umsetzen könnte für die eigenen Jugendlichen und die Gäste“, so März.

Gemeinde: Könnten nötige Kontrollen nicht gewährleisten

Zwar führte sein Nachhaken dazu, dass sich die Gemeindeverwaltung mit Hauptamt, Bauhof und Pfronten Tourismus noch einmal über das Thema besprach. Am Ergebnis änderte das jedoch nichts, wie der Leiter der Ortsentwicklung, Jan Schubert, auf eine Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Auch bei schneefreien Verhältnissen können sich demnach in den Senken und sonnenabgewandten Belagsflächen kleinräumig und zeitlich wechselnd Vernässungen und/oder Vereisungen ergeben, die eine sichere Nutzung nicht mehr gewährleisten. Aufgrund fehlender Ressourcen könne die Anlage nicht mehrmals am Tag kontrolliert werden. Zudem sei sie unbeleuchtet und das öffentliche WC im Winterhalbjahr geschlossen.

Wenigsten soll künftig korrekt informiert werden

Zumindest eine Verbesserung soll es aber geben: Dass derzeit die Winterpause der Skateanlage weder am Eingang noch sonst wo bekannt gemacht ist, und sich auch im Internet nicht die korrekten Öffnungszeiten finden, soll auf den Hinweis unserer Redaktion hin geändert werden. Man werde wie bei den Spielplätzen demnächst mit einem Schild am Eingang die Winterpause erläutern und auch die digitale Information verbessern, kündigte Ortsentwickler Schubert an.