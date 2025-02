Meditation, Musik, Lesung: Tibet-Vortrag in evangelischer Kirche Pfronten wird unerwarteten Erfolg.

Einen unerwarteten Erfolg hat Autor Michael R. R. Zahl mit seiner zweiten Lesung unter dem Motto „Aus der Traumschmiede“ zum Thema Tibet im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in Pfronten erzielt. Zu Beginn der Veranstaltung mussten immer wieder zusätzliche Stühle bereitgestellt werden, so groß war der Andrang der Besucherinnen und Besucher. Bei seiner zweiten Lesung in Pfronten mit dieser neuen Geschichte hat sich die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zur ersten mehr als verdoppelt. Von Jung bis Alt wurde dabei ein breites Publikum angesprochen. „Es ist mir wichtig, dass mein Angebot alle erreicht“, sagte der Autor dazu. „Daher verlange ich keinen Eintritt, die Teilnehmenden sollen einfach nur so viel spenden, wie sie können und möchten.“

Diffusor verbreitet Duftöle

Pfarrer Andreas Liedtke begrüßte das große Publikum und betonte seine Freude darüber, dem Autor mit seinen Geschichten eine öffentliche Plattform bieten zu können. Untermalt wurde die Lesung zum Dach der Welt von feinen asiatischen Klängen und passenden Duftölen, die sich aus dem Aroma-Diffusor im Saal verbreiteten. Die Veranstaltung gliederte sich in drei Teile. Den Anfang machte eine meditative „Entspannungsreise durch den Körper“. Anschließend trug Michael R. R. Zahn seine Fantasiereise nach Tibet mit buddhistischen Weisheiten vor. Den sanften Ausklang bildete schließlich das „Zurück ins Hier und Jetzt“.

Besucherinnen und Besucher lassen sich fallen

Dem Motto „Träumen – Entspannen – Nachdenken“ folgten die Zuhörer im evangelischen Gemeindesaal mit geschlossenen Augen. Sie ließen sich fallen und träumten sich in ihr eigenes „Kopfkino“. „Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Meditation“, berichtete hinterher ein Teilnehmer und meinte: „Eine so tiefe Entspannung ist mir aber bisher noch nie gelungen. Vielen Dank dafür!“ Auch andere Teilnehmenden der Veranstaltung mit Michael R. R. Zahl erklärten: „So eine besondere Lesung habe ich noch nie erlebt, auch die Dauer war perfekt!“ Die eindrucksvolle Stimme, Musik und Duft – das alles in so einer Veranstaltung zusammenzubringen, sei eine tolle Idee. „Es war so schön. Ich konnte richtig runterkommen, wann findet wieder so eine Veranstaltung statt?“, lautete eine weitere Reaktion aus den Reihen der Besucher.

Der darin formulierte Wunsch könnte bald erfüllt werden: Aufgrund des positiven Feedbacks planen Pfarrer Liedtke und Autor Michael R. R. Zahn weitere Veranstaltungen dieser Art.