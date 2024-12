Die Verkehrswacht Ostallgäu hat einen neuen Vorsitzenden

Nach vier Jahren als Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Ostallgäu Süd gab Johannes Stoll den Vorsitz an Clemens Herz ab. Herz ist Angehöriger der Polizeiinspektion Füssen und zusammen mit Jeffrey Feigl im Sachbereich Verkehr tätig. Einstimmig wählte das Gremium bei der Jahresversammlung Clemens Herz zum Vorsitzenden und Johannes Stoll zu dessen Stellvertreter. Thomas Zeidler, ehemaliger Leiter der Polizeistation Pfronten, wurde in seinem Amt als Kassier bestätigt. Thomas Meiler, ehemaliger Mitarbeiter Verkehr der Polizei Füssen, wurde als Schriftführer wiedergewählt.

Das steht im Jahresbericht der Verkehrswacht Ostallgäu

Zunächst trug der scheidende Vorsitzende Johannes Stoll seinen Jahresbericht vor. So laute das Motto des Vereins: „Wenn durch unsere Tätigkeit nur ein Mensch weniger im Straßenverkehr getötet wird, hat sich unsere Arbeit gelohnt.“ Besonders die Grundschulen im Füssener Land seien hier im Fokus. Dort gebe es etwa 500 Viertklässler. Ihre Sicherheit auf dem Schulweg sei eine Herzensangelegenheit. Die Verkehrswacht kümmert sich um die Jugendverkehrsschule und beschaffte beispielsweise im vergangenen Jahr eigene Fahrräder für die Schüler der Grundschule Halblech. Die Kosten hierfür beliefen sich auf einen vierstelligen Bereich. Auch beteiligt sich die Verkehrswacht bei den Kosten für die Übungshefte der Viertklässler. Der Verein setzt sich auch für die Schülerlotsen ein, ebenso wie für die Schulweghelfer, bei denen es sich meistens um Eltern der Schüler handelt.

Die Unfallzahlen bei Radlern sind besorgniserregend

Besorgniserregend findet Stoll die Unfallzahlen mit Beteiligung von Fahrradfahrern. Dazu führte die Verkehrswacht zwei Fahrradaktionstage an der Morisse und am „Horner Wehr“ durch. In Zukunft möchte die Verkehrswacht zusammen mit der Polizei auch Pedelectrainings anbieten. Denn viele Verkehrsteilnehmer sind nun mit einem Pedelec (landläufig E-Bike genannt) unterwegs, seien aber in der Handhabung noch sehr unsicher. Mit einem Training soll ihnen diese Unsicherheit genommen und so Unfälle verhindert werden.

Die Verkehrswacht ist ein wichtiger Partner der Polizei

Neben den Mitgliedsbeiträgen ist die Gebietsverkehrswacht Ostallgäu Süd nach wie vor auf Spenden angewiesen, wie bei der Versammlung betont wurde, um weiterhin Sicherheitsaktionen auf dem bisherigen Niveau veranstalten zu können. Füssens Polizeichef Edmund Martin dankte in seinem Grußwort dem bisherigen Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die getane Arbeit in Sachen Verkehrssicherheit. Die Verkehrswacht sei ein sehr wichtiger Partner der Polizei, denn jeder tote oder verletzte Schüler ist einer zu viel. Der präventive Einsatz sei essenziell. Mit dem neuen Vorstand wünschte er sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

