Ausstellung in Hohenschwangau: Ohne Napoléons Stiefsohn hätte es kein Königreich Bayern gegeben

Wenn das kein Plot für einen Film ist: Der große Herrscher macht seinen Stiefsohn zu seinem Erfüllungsgehilfen, setzt ihn erst als Vizekönig eines von ihm gegründeten Königsreiches ein, verheiratet ihn dann mit einer Prinzessin und legt damit den Grundstein für ein weiteres Königreich. Doch im Gegensatz zu Napoléon wird dessen Ziehsohn Eugène de Beauharnais cineastisch höchstens einmal als Randfigur beachtet. Vielleicht auch zum Glück. Denn was mittlerweile über Napoléon, Ludwig II. und zuletzt immer häufiger über Kaiserin Elisabeth über die Leinwände flimmert, habe immer weniger Bezug zur realen Geschichte, beklagt Dr. Bernhard Graf: „Die ganzen Napoléon-Filme liegen voll daneben“, sagt der Historiker und Dokumentarfilmer in Hohenschwangau bei der Eröffnung der von ihm gestalteten Wanderausstellung „Ein freier Geist, im Wandel treu“ zum 200. Todestag Eugène de Beauharnais‘, dem späteren Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt. Bis zum 21. März gastiert sie im Museum der bayerischen Könige.

Goethe kannte ihn persönlich – und schätzte ihn

Beauharnais‘/Leuchtenbergs Beachtung in der Nachwelt fällt komplett gegenteilig aus zu der seines Stiefvaters oder Mitgliedern seiner angeheirateten bayerischen Verwandtschaft. Dabei hatte sich sogar Goethe nach einer persönlichen Begegnung sehr lobend über den Adligen geäußert. Und wenn Eugène in der Fachliteratur auftaucht, dann manchmal auch falsch, beklagt Graf. Tatsächlich sei er weder als Vizekönig von Italien gescheitert, noch ein passionierter Waidmann gewesen und habe auch nicht bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme versagt. Der Adlige, der sein ganzes Leben unter den Leitspruch „Honneur et fidélité“ („Ehre und Treue“) gestellt habe, habe Besseres verdient, findet nicht nur Graf. Und wo wäre ein besserer Platz, um das einmal darzustellen, als in Hohenschwangau? Denn ohne Eugène hätte es kein Königreich Bayern gegeben, keine Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein und auch keinen Märchenkönig.

Ein Nachfahre holt ihn aus der Vergessenheit

Welche große Rolle Eugène und die von ihm begründete Leuchtenberg-Dynastie in Bayern und andernorts spielte, wird erst seit wenigen Jahren intensiv beleuchtet. Nicolaus Herzog von Leuchtenberg, der angesichts des Verlusts der Güter seiner Ahnen seinen Lebensunterhalt als Tontechniker bestritt, widmet sich in seinem Ruhestand mithilfe des Freundeskreises Leuchtenberg intensiv der Geschichte des französisch-bayerisch-russischen Adelsgeschlechts, das in München fast nur noch wegen der Staus im Leuchtenberg-Tunnel und des Leuchtenbergs-Palais‘ bekannt ist. Das sollen Ausstellungen wie die jetzt in Hohenschwangau ändern. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Carla Michel erschien der mittlerweile 91-Jährige persönlich zur Eröffnung und erzählte bereitwillig von der Geschichte seiner Familie, die sich mit Hochzeiten bis auf den Kaiserthron in Brasilien und an den russischen Zarenhof in St. Petersburg verbreitete. Als Reminiszenz tragen bis heute alle Erstgeborenen Leuchtenbergs Vornamen, die an Zar Nikolaus erinnern. In Bayern wirkten Leuchtenbergs unter anderem als Fürsten von Eichstätt und waren zeitweise in München, im Schloss Ismaning und zuletzt in Stein an der Traun und im Kloster Seeon ansässig.

Die Ehe war angeordnet – aber trotzdem gelungen

Den Grundstein für die Dynastie hatte Napoléon gelegt, indem er die Ehe seines Ziehsohns Eugène mit Prinzessin Auguste Amalie zur Bedingung für die Erhebung des mit ihm verbündeten Kurfürstentums Bayern zum Königreich machte, dem er unter anderem das Territorium des Fürstbischofs von Augsburg und damit auch das Allgäu zuschlug. Obwohl die Brautleute Eugène und Auguste Amalie nicht gefragt, sondern vom Kaiser der Franzosen zu ihrer Vermählung beordert wurden, sollen die beiden eine gelungene Ehe geführt haben. Seinen Schwiegersohn erhob der zum ersten König von Bayern proklamierte Max I. Joseph zumindest zum Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt, nachdem Eugène als Vizekönig von Italien alles verloren hatte und ihm auf dem Wiener Kongress keine ihm zustehende, souveräne Herrschaft zugesprochen werden konnte. Übrigens war das alte, oberpfälzische Adelsgeschlecht der Landgrafen von Leuchtenberg mit dem neuen Herzog von Leuchtenberg nicht verwandt. Diese Familie war 1646 ausgestorben, ein Schicksal, das mittlerweile auch dem neuen Geschlecht dieses Namens droht: Der jüngste Spross hat mit mittlerweile 60 Jahren keinen Nachwuchs. Bis jetzt jedenfalls.

Ausstellung „Ein freier Geist, im Wandel treu“ Die Ausstellung zum 200. Todestag Eugènes de Beauharnais hat Dr. Bernhard Graf im Auftrag des Freundeskreises Leuchtenberg zusammengestellt. Sie umfasst 31 Banner, auf denen das Leben Eugènes nachgezeichnet ist, vom frühen, tragischen Tod seines Vaters über seine Karriere an der Seite Napoléons und in Bayern bis zu seinem frühen Tod mit gerade einmal 42 Jahren. Dazu einige Exponate.

Zu sehen war die Wanderausstellung bereits an anderen Orten, an denen Eugène Spuren hinterlassen hat wie in Eichstätt, dem Schloss Ismaning und Tegernsee.

Am Freitag, 21. Februar, hält Dr. Bernhard Graf ab 18 Uhr einen Vortrag zur Ausstellung. Im Eintrittspreis von 10 Euro ist der Besuch der Sonderausstellung ab 17.30 Uhr inklusive.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, 21. März, täglich von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist im regulären Museumsticket enthalten. Für zwei Euro kann aber auch alleine die Sonderausstellung besichtigt werden.