Mobilfunkmast in Weißensee wird abgelehnt

Vor wenigen Wochen hat der Füssener Stadtrat im Hinblick auf Mobilfunk ein Moratorium beschlossen: Vorerst sollen keine neuen Mobilfunkmasten in Füssen und den Ortsteilen installiert werden, wurden Mobilfunkunternehmen aufgefordert. Dennoch wurde ein Bauantrag für den umstrittenen Mast in Weißensee eingereicht - darüber wird der Füssener Bauausschuss am 3. Dezember beraten. Doch schon in der Stadtratssitzung an diesem Dienstag machte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) klar: Der Bauantrag wird definitiv abgelehnt.

