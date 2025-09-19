Bei diesem Viehscheid am Samstag feiert seit vielen Jahren das ganze Dorf mit

Der Viehscheid in Zell ist einer der kleinsten im Allgäu. In dem Ortsteil der Gemeinde Eisenberg-Zell (Landkreis Ostallgäu) treiben die Hirten etwa 80 bis 100 Schumpen von der Schlossbergalm zum Scheidplatz. Danach feiern Einheimische und Besucher ein Dorffest mit Essen, Getränken und Blasmusik.

Beim Viehscheid in Zell 2024 kam die Herde bei Sonnenschein mit zwei Kranzrindern an: Der Alpsommer war unfallfrei verlaufen. Die Herausforderungen im Frühjahr wegen des Dauerregens und der darauf folgenden Trockenheit wurden vom Alphirten Seppi Gast und seinem Alpmeister Ludwig Manfred Kössel gut gemeistert.

In diesem Überblick erfahren Sie alles zum Viehscheid in Eisenberg-Zell 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Zell 2025

Name : Viehscheid Zell

Ort : 87637 Eisenberg, Zell, Sammelweide beim Burghotel Bären

Termin : Samstag, 20.9.2025, um 10 Uhr

Besonderheit : Kleiner Alpabtrieb, Fest mit Blasmusik und Alphornbläser, Kulisse mit den Burgruinen Freyberg und Eisenberg.

Wann ist Viehscheid 2025 in Zell?

Der Viehscheid in Zell findet traditionell am dritten Samstag im September statt. Heuer fällt dieser Tag auf Samstag, 20. September 2025.

Wie läuft der Viehscheid in Eisenberg-Zell ab?

Am Viehscheid-Tag führen die Hirten ihre Herde von der Schlossbergalpe zur Sammelweide beim Burghotel Bären in Zell. Los geht es in der Regel gegen 10 Uhr. Um diese Zeit empfangen die Eisenberger Alphornbläser die Besucherinnen und Besucher.

Die Herde wird von Alphirte Seppi Gast und seinem Sohn Michi angeführt. Gegen 10.30 Uhr treffen sie auf dem Dorfplatz ein und werden von der Musikkapelle Eisenberg zum Scheidplatz begleitet.

Die Schellenübergabe beim Viehscheid in Eisenberg-Zell 2024 (von rechts): Spender Ulrich Wiedemann, Vize-Alpmeister Wolfgang Vogler, Alphirte Seppi Gast und Bürgermeister Manfred Kössel

In kurzem Abstand folgen die Schumpen mit ihren Treibern. An der gegenüberliegenden Seite der Straße werden die Schumpen in die Viehweide geleitet. Hier stehen die Kranzrinder für Fotografen bereit. Gefeiert wird auf dem Parkplatz und im Garten des Burghotels Bären. Für Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Eisenberg. Für Unterhaltung sorgt Moderator Thomas Heiserer.

Das traditionelle Dorffest findet bei gutem Wetter im Freien statt.

Für Unterhaltung sorgen die Musikkapelle und die Alphornbläser. Vereine kümmern sich zudem um die Verpflegung der Gäste mit traditionellen Gerichten, Kaffee und Kuchen.

Was ist am Viehscheid in Zell so besonders?

Das Besondere am Viehscheid in Zell ist die Kulisse: Die Gemeinde Eisenberg mit ihren 17 Weilern und Ortsteilen liegt idyllisch im Ostallgäu.

Über dem Ort thronen zwei der größten und schönsten Burgruinen Bayerns - nämlich Freyberg und Eisenberg.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Zell?

Der Viehscheid in Zell wird seit Anfang der 1970er-Jahre gefeiert. Ihn ins Leben gerufen hatte der frühere Bärenwirt Adolf Kössel.

Das Fest läuft heute noch nach seinen Vorstellungen - ohne großen Marktrummel an einem Tag mit guter Unterhaltung ab. Daher ist der Viehscheid bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt.

Welche Alm ist beim Viehscheid in Zell mit dabei?

Beim Viehscheid in Zell kommt nur eine Herde mit etwa 80 Tieren ins Tal - von dieser Alm:

Schlossbergalm mit Alphirte Josef Gast

Wo kann ich in Eisenberg-Zell parken?

Beim Viehscheid in Zell werden Parkplätze in und um Eisenberg und Zell ausgewiesen. Außerdem können Autofahrer ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen in Zell abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Zell?

Zuschauerinnen und Zuschauer können mit dem Zug bis zum Bahnhof Füssen oder Bahnhof Pfronten-Ried fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort auch geht es weiter mit dem Bus nach Zell (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Eisenberg-Zell übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in und um Eisenberg und Zell übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Touristikbüro Eisenberg unter Telefon +498364/1237 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Zell?

Veranstalter sind die Musikkapelle Eisenberg, die Alm- und Weidegenossenschaft sowie Bärenwirt Schorsch Kössel. Alpmeister ist Ludwig Manfred Kössel.

