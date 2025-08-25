Vier Wochen nach der tödlichen Attacke in Füssen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Auch vier Wochen nach der tödlichen Auseinandersetzung in der Füssener Altstadt hüllen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat weiter in Schweigen. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann, Pressesprecher der Kemptener Staatsanwaltschaft, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Er gehe davon aus, dass in drei bis sechs Monate Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben wird.
Tötungsdelikt in Füssen
