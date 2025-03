Bahnhalt im Füssener Westen kann entstehen - wann wird er umgesetzt?

In Deutschland kommt beileibe nicht jeder Zug pünktlich an und auch bei Bahn-Projekten wird nicht immer Gas gegeben, um es höflich zu formulieren. Etwa beim seit Jahren diskutierten Bahnhalt, der in Füssen entstehen soll. Nach einigem Hin und Her wurde ein Standort gefunden, der nahezu einstimmig vom Kommunalparlament befürwortet wurde: beim Bahnübergang in der Froschenseestraße. Dieser wurde nun von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen: „Im Ergebnis wurde ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis für die Errichtung des neuen Halts ermittelt. Der Stationswunsch kann daher weiterverfolgt werden“, heißt es im Schreiben der BEG an Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Heißt aber nicht, dass dieser Bahnhalt schnell kommt. Vier Jahre wird es wohl noch dauern, bis mit den Arbeiten begonnen wird, meinte Eichstetter.

