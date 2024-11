Warum die Amis Trump gewählt haben

„Für mich ist es keine Überraschung, dass Donald Trump Präsident wurde.“ Bei seinem Vortrag an der Volkshochschule Füssen stellte Edward Weber nicht nur das Wahlsystem der USA vor, sondern erklärte, warum Trumps Sieg für ihn vorhersehbar war. Weber stammte ursprünglich aus White Plains, einem Vorort von New York. 1971 kam er zum Studium nach München, nach dem Staatsexamen war er ab 1977 als Pädagoge am Gymnasium Hohenschwangau tätig. Von 2002 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 leitete er diese Schule. Ziel des Vortrags war es, die Ursachen für die Wahl Trumps aufzuzeigen: „Eine Stellungnahme zur Person spare ich mir, hier wurde schon sehr viel geschrieben und gesagt“, sagte Weber.

