Feiertage im Zirkuszelt

Wer hat denn hier die Clownsnase auf? An diesem Abend war es Clown „Peppino“. Mit bunt-karierter Hose und roten Locken tanzte er durch die Manege des Zirkuszelts Zomania. Mit zahlreichen Späßen und akrobatischen Tricks sorgte der Clown für Unterhaltung für Groß und Klein. Aktuell gastiert der Weihnachtszirkus Zomania in Schwangau. Ihre beheizten Zelte hat die Zirkusfamilie Brumbach am Schlossbrauhaus-Parkplatz aufgeschlagen. Unsere Redaktion besuchte das Spektakel.

