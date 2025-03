Wo die neue Kita in Weißensee entsteht

Im vergangenen September schockte eine Hiobsbotschaft manche Eltern im Füssener Ortsteil Weißensee: Den Plänen für eine neue Kindertagesstätte am Sportgelände schob die Regierung von Schwaben einen Riegel vor. Die Stadtverwaltung Füssen suchte nach einem anderen geeigneten Grundstück - und wurde jetzt fündig: An der Schlickestraße, wo auch die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) aus Kempten Mehrfamilienhäuser errichten will, wird in der Nachbarschaft die Kita gebaut. Dieser Standort stellt aus Sicht der Verwaltung unter wirtschaftlichen und infrastrukturellen Gesichtspunkten die beste Lösung dar. „Es freut mich, dass wir den Neubau jetzt final hinbekommen können“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Stadtrat. So sahen es auch die anderen Kommunalpolitiker: Der Bauvoranfrage erteilten sie einstimmig das Einvernehmen.

