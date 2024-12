Heile Welt am Fuße der Alpspitz

Hätte nicht kurz zuvor erstmals der Winter sein Gesicht gezeigt, womöglich hätte es in der Nesselwanger Bürgerversammlung am Freitagabend gar keine Wortmeldung gegeben. So beklagten sich einige Bürger in der mit rund 300 Besuchern gut gefüllten Alpspitzhalle vor allem darüber, dass der Winterdienst in der ein oder anderen Straße nicht funktioniert habe. Davon abgesehen scheinen die Nesselwanger aber zufrieden sein – für Bürgermeister Pirmin Joas gab es nach seinem Bericht viel Applaus.

Matthias Matz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pirmin Joas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpspitzhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis