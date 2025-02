Matthias Tschöp neuer Präsident der LMU

Der Stoffwechsel-Spezialist Matthias Tschöp wird neuer Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. «Matthias Tschöp ist die Idealbesetzung für das Amt des LMU-Präsidenten – er vereint visionäre Führung mit starker Forschung», lobte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) die Wahl des Hochschulrates.

Tschöp folgt im Oktober auf Bernd Huber, der seit 2002 an der Spitze der Hochschule steht und sie zu einer auch international renommierten Einrichtung entwickelt hat.

Tschöp ist derzeit CEO und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz Zentrums München und Inhaber des Lehrstuhls für Stoffwechselerkrankungen an der TU München. «Als international führender Wissenschaftler seiner Disziplin und ebenso erfahrener wie erfolgreicher Wissenschaftsmanager bringt er alles mit, um die Exzellenzuniversität nach der Ära Huber weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen», so Blume.