Gutachten empfiehlt Schließung der Geburtshilfe am Krankenhaus Wangen

Ein Hamburger Institut hat ein Gutachten zur Zukunft der Kliniken im Kreis Ravensburg vorgelegt. Es empfiehlt auch weitere Bereiche in Wangen zu schließen.

Von Jan Peter Steppat

05.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee, der Wegfall von Gynäkologie und Geburtshilfe sowie in Teilen auch der Grund- und Regelversorgung in Wangen: Das sind Eckpunkte des Gutachtens des Hamburger BAB–Institutes, das dem Ravensburger Kreistag vorgelegt wurde. Eine Entscheidung dazu fiel bei der Sitzung in Schlier-Wetzisreute noch nicht. Diese steht wohl am 30. Mai an.

