Bayerische Vorschulkinder erhalten einen 50-Euro-Gutschein für einen Schwimmkurs

2021 wurden sie ins Leben gerufen, die Gutscheine zum Schwimmförderprogramm „Mach mit – Tauch auf!“ Auf Anhieb wurden knapp 50.000 Coupons bayernweit eingereicht und „das Förderprogramm insgesamt gut angenommen“, informiert die Pressestelle des Innenministeriums. Der Ministerrat hat deshalb beschlossen, die Aktion „Mach mit – Tauch auf!“ dauerhaft einzuführen.

Alle Vorschulkinder erhalten vor den Sommerferien einen Gutschein über 50 Euro für einen Schwimmkurs zum Erwerb des „Seepferdchens“. Dieses Schwimmförderungsprogramm „Mach mit – Tauch auf“ wurde eingeführt, um den Anteil an Nichtschwimmern bereits bei Schuleintritt signifikant zu verringern, heißt es zudem.

Die Schwimmfähigkeit der Kinder in Bayern sei essenziell für ihr gesundes Aufwachsen und nicht zuletzt unverzichtbarer Bestandteil zur Unfallprävention und Sicherheit. Angesichts des hohen Anteils an Nichtschwimmern im Kindesalter möchte die Staatsregierung Kinder in Bayern deshalb wirkungsvoll dabei unterstützen, das sichere Schwimmen zu erlernen. Der Gutschein gilt für einen Schwimmkurs zum Erwerb des „Seepferdchens“. Der Gutschein kann beim jeweiligen Kursanbieter eingelöst werden.

Auch Baderegeln sind gefragt

Für das Abzeichen „Seepferdchen“ müssen die Kinder Baderegeln kennen, vom Beckenrand ins Wasser springen und anschließend 25 Meter schwimmen. Zudem müssen sie einen Gegenstand aus schulter tiefem Wasser herausholen.