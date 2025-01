75 Jahre Schweiger Bau in Rettenberg

75 Jahre besteht Schweiger Bau im Rettenberger Ortsteil Engelpolz. Zum Jubiläum lud Geschäftsführer Sylvest Schweiger Ende 2024 in die festlich geschmückte Lagerhalle. Anstatt Geschenken wünschte sich der Geschäftsführer eine Gabe fürs Kinderhospiz in Bad Grönenbach. 2000 Euro spendeten die Gäste, freut sich Schweiger. Der genoss es, mit Kollegen ein fröhliches Fest zu feiern, aber auch innezuhalten und zurückzublicken.

Sylvest Schweiger (58) hatte das Baugeschäft seines Vaters mit gleichem Namen mit nur 24 Jahren übernommen. Frisch vom Studium war er damals gekommen, der diplomierte Bauingenieur. Das ist jetzt 34 Jahre her.

Damals als Zwei-Mann-Betrieb gegründet

Sein Vater, ein gelernter Maurer, hatte Schweiger Bau 1949 gegründet, damals als Zwei-Mann-Betrieb. Heute sind 20 Mitarbeitende in der GmbH tätig, fünf im kaufmännischen Bereich, 15 auf der Baustelle. Zum Jubiläum lud der Chef sein Team zu einem Drei-Tages-Ausflug nach Südtirol ein.

Damals wie heute setzt Schweiger auf Ziegel-Massivbauten. „Ziegel sind dauerhaft, wärmespeichernd, witterungsbeständig und gut für den Brandschutz“, sagt Schweiger. „Auch halten sie statisch viel aus.“ Die Ziegel bezieht Schweiger Bau aus Klosterbeuren.

30 größere, sogenannte „Kranbaustellen“ hat Schweiger im vergangenen Jahr zu Ende gebracht, meist Ein-, Mehrfamilien- und Doppelhäuser. Schweiger weist auch auf diverse Garagen und Kellerbauten hin. Und was hat sich verändert im Vergleich zu früher? „Heute sind mehr schlüsselfertige Bauten gefragt“, sagt Schweiger, der mit mehreren Handwerksbetrieben aus der Region seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet.

Eine Studentenwohnanlage in Kempten

Das Unternehmen ist seit einigen Jahren auch als Bauträger tätig. In Wertach entstehen so demnächst zwei Mehrfamilienhäuser. In Kempten baut Schweiger mit seinem Team eine Studentenwohnanlage mit 18 Appartements. Seine Frau Christine halte ihm stets den Rücken frei und eines seiner vier Kinder tritt in seine beruflichen Fußstapfen: Sohn Severin wird Bauingenieur.