Bärbele, Bummeln und Baumschmücken: Das bietet der Advent in Sonthofen

Der Advent in Sonthofen bietet wieder zahlreiche Veranstaltungen. Am Freitag, 29. November, schmücken die Kinder den Christbaum auf dem Rathausplatz. Am Samstag lädt die Allgäuer Keramik in Altstädten zum Bummeln auf den Nikolausmarkt ein.

Bärbele- und Klausentreiben vom 4. bis 6. Dezember

Mit dem Tag der Heiligen Barbara wird es in der Alpenstadt dann wieder wild: Am Mittwoch, 4. Dezember, sind die Bärbele unterwegs. Abgelöst werden die ausgelassenen Mädels von den Rumpelklausen, die am Vorabend des Nikolaustages und an Nikolaus selbst ihr Unwesen treiben. Alle Gruppen sind jeweils ab 19 Uhr unterwegs.

Vom 4. bis 8. Dezember organisiert die Stadt unter der Regie des Dachverbandes „Arbeitsgemeinschaft Sonthofer Jugendverbände“ einen stimmungsvollen, adventlichen „Klausenmarkt“. Geöffnet ist dieser von Mittwoch bis Freitag, 4. bis 6. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 17 Uhr im Weihnachtsdorf auf dem Oberen Markt. Die Einnahmen des Klausenmarkts fließen direkt wieder zurück an die Vereine für deren Arbeit.

Christkindlestreff der Lions Oberallgäu am 14. Dezember

Am dritten Adventswochenende am Samstag, 14. Dezember, findet der Lions Christkindlestreff der Lions Oberallgäu auf dem Oberen Markt statt. Dieser ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Einen etwas anderen Adventsmarkt präsentiert die Stadt Sonthofen, südlichste Fairtrade-Stadt Deutschlands, am 21. Dezember. Unter dem Motto „Faire Weihnachten“ bieten Händler Waren an, die biologisch, regional oder fair gehandelt, hergestellt und vertrieben werden. Das Faire Weihnachten findet ebenfalls auf dem Oberen Markt statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 21. Dezember, von 11 bis 20 Uhr.

An allen Adventsmärkten gibt es ein buntes, adventliches Rahmenprogramm. Musikalisch stimmen u. a. Alphornbläser auf den bevorstehenden Heiligabend ein. Besucher des Christkindlestreffs sowie der Fairen Weihnacht können sich auf eine winterliche Fahrt mit der Pferdekutsche freuen. Als besonderer Besuch hat sich auch das Sonthofer Christkind angekündigt.

Außerdem findet wieder der Nikolausballonstart satt. Das Rahmenprogramm des Nikolausballonstarts beginnt am Sonntag, 8. Dezember, ab 10.30 Uhr auf dem Marktanger. Die Einstimmung bis zum Eintreffen des Nikolaus mit seiner Kutsche und vielen Klausen und Bärbele übernimmt die Jugendblaskapelle. Gegen 11 Uhr wird der Nikolaus eintreffen.