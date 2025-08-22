Im Tannheimer Tal gibt es gleich fünf Almabtriebe: Alle Termine für 2025 stehen fest

Im Allgäu spricht man vom Viehscheid. In Tirol traditionell vom Almabtrieb. Gemeint ist in beiden Fällen, dass Vieh und Hirten zum Ende des Alpsommers in die Dörfer zurückkommen - und dort von Familien, Freunden und vielen Schaulustigen empfangen werden. Im Tannheimer Tal gibt es im September 2025 gleich fünf Almabtriebe. Sie finden in Nesselwängle, Grän, Tannheim, Schattwald und Jungholz statt.

Die meisten Tiere beim Viehscheid sind traditionell Jungrinder und Kühe. Doch auch Schafe kehren mancherorts zurück, so wie beim Almabtrieb 2024 in Nesselwängle.. Auch sie „sömmerten“ in den Bergen.

Almabtrieb im Tannheimer Tal ist gelebte Tradition

Die Almabtriebe im Tannheimer Tal gehören zu den Höhepunkten in den jeweiligen Dörfern. Es ist eine gelebte Tradition. Die Hirten und Hirtinnen tragen festliche Tracht und meist werden die Herden von einem Kranzrind angeführt. Es trägt einen Kopfschmuck und zeigt damit an, dass die Almsaison erfolgreich gelaufen ist.

Steckbrief: Termine Almabtrieb 2025 im Tannheimer Tal

Almabtrieb 2025 in Grän

Samstag, 13. September, 2025

Almbtrieb 2025 in Jungholz

Samstag, 13. September, 2025

Almbtrieb 2025 in Nesselwängle

Sonntag, 14. September, 2025

Almbtrieb 2025 in Schattwald

Freitag, 19. September, 2025

Almbtrieb 2025 in Tannheim

Samstag, 20. September, 2025

Die Termine für den Almabtrieb stammen vom Tourismusverband Tannheimer Tal. Sobald Uhrzeiten der Almabtriebe sowie weitere Informationen bekannt sind, erfahren Sie es auf dieser Seite.

Icon Galerie 27 Bilder In Tannheim, im Tannheimer Tal, fand am Mittwoch der Viehscheid bei strahlendem Sonnenschein statt.

Almabtrieb Tannheimer Tal: Welcher ist am Schönsten?

Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Jeder Almabtrieb hat sein eigenes Flair. Der größte Almabtrieb findet im Ort Tannheim statt. Etwa 700 Tiere kehren aus den Bergen zurück. Das wird groß gefeiert. Beim Beim Viehscheid in Jungholz kommen jedes Jahr immer unterschiedlich viele Rinder von zwei Alpen zurück: Alpe Älpele sowie Alpe Stubental.

Icon Galerie 31 Bilder In Schattwald im Tannheimer Tal in Tirol in Österreich fand am Sonntag, 18. September 2022, der beliebte Viescheid statt. Es war kühl, aber es blieb trocken.

Icon Galerie 20 Bilder Im Tannheimer Tal endete der Alpsommer nicht nur für Kühe, auch Schwarznasenschafe und Ziegen waren bei der Viehscheid am Sonntag mit dabei. Die Fotos.

Wo kann man parken beim Almabtrieb im Tannheimer Tal?

Parkmöglichkeiten finden Besucher gemäß dem jeweiligen Parkleitsystem. Bitte beachten: An den Viehscheidtagen ist meist viel los. Wer bereits in einem Hotel oder in einer Ferienunterkunft im Tannheimer Tal untergebracht ist, kann oftmals am leichtesten zu Fuß oder mit dem Rad zum Almabtrieb gelangen. Es verkehren auch Busse, beispielsweise von Reutte oder Sonthofen.



Almabtrieb im Tannheimer Tal: Wo kann ich übernachten?

Das Tannheimer Tal ist eine bekannte Tourismusregion mit zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten jeglicher Kategorie. Da rund um die Almabtriebe viel los ist lohnt sich eine frühzeitige Buchung. Auskünfte gibt es beim Tourismusverband Tannheimer Tal.

Anschrift: Vilsalpseestraße 1, A-6675 Tannheim Telefon: +43 5675 6220-0

