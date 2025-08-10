Wenn kundige Frauen und Männer altes Handwerk zeigen, dann gibt es viel Interessantes zu sehen

In Diepolz war viel geboten am Sonntag: Die Diepolzer Vereine feierten ihr Dorffest mit Musik, Speis und Trank. Zur gleichen Zeit gab es im benachbarten Bergbauernmuseum den Handwerkertag.
Mit dabei: Der Verein Landhand Allgäu
Kundige Frauen und Männer, unter anderem vom Verein Landhand Allgäu, führten vor, wie man früher Glasperlen herstellte, Stoff bedruckte oder Huinzen fertigte. Mitmachen war unter anderem angesagt beim Hufeisen schmieden, Beduften von Seifen, Weidenflechten oder Bandweben.
Handgefertigte Produkte mit heim nehmen
Ein Senn der Bergkäserei Diepolz zeigte, wie man Bergkäse herstellt. Wer wollte, konnte auch handgefertigte Produkte wie Holzpuzzles, Naturseifen oder Kräuter- und Honigprodukte kaufen. Die Gesichter von Mädchen und Buben wurden auf Wunsch kunstvoll verziert.
