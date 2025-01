Ein Ratgeber aus dem Allgäu: Seit 30 Jahren gefragt bei jungen Eltern

Über 700.000 verkaufte Exemplare. Von diesen Zahlen können die meisten Autoren nur träumen. Ingeborg Stadelmann aus Wiggensbach hat ihr Werk „Die Hebammen-Sprechstunde“ nach eigenen Angaben seit 1994 so oft verkauft. Vor einigen Monaten veröffentlichte sie zum 30-Jahr-Jubiläum eine gebundene, limitierte Sonderauflage. Im Untertitel steht: „Bestseller zu Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit“. Was erfahren die jungen Mütter und werdenden Eltern denn in diesem 640-Seiten-Werk? Ist es heute denn noch so aktuell wie Anfang der 1990er Jahre?

Silvia Reich-Recla Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ratgeber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiggensbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis