„Wir leben heute von Kunden, die schenken“

Baby-Fachgeschäfte sind rar. Im weiten Umkreis gibt es nur Baby Bolz in Immenstadt. Es ist aber nicht so, dass Geschäftsführerin Petra Schafroth „Hurra“ schreien würde wegen des Alleinstellungsmerkmals in Kempten und dem Oberallgäu. Junge Eltern, so ihre Erfahrung, kaufen kaum noch im Fachgeschäft vor Ort. Manche würden zwar zum Schauen kommen und sich beraten lassen, dann aber den Kinderwagen im Internet kaufen, um ein paar Euro zu sparen. Andere wiederum würden die Baby-Erstausstattung lieber privat einer Freundin abkaufen oder sich ausleihen. Früher, so sagt ihre Mutter, Antonia Feurstein, war das ganz anders.

