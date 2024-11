Wilhelm Sali, so heißt der neue Kämmerer in Bad Hindelang.

Wilhelm Sali, so heißt der neue Kämmerer und kaufmännische Leiter des Wasserwerks in Bad Hindelang. Er ist 28 Jahre alt und stammt aus Sonthofen. Seine berufliche Laufbahn hat er mit einem dualen Studium im gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl in Baden Württemberg begonnen.

Danach war Sali zunächst in der Kreiskämmerei des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, wo er als Sachbearbeiter tätig war „und wertvolle Praxiserfahrungen sammelte“, wie er selbst sagt. Zusätzlich war Sali dort als Dozent aktiv: „Ich habe Studierende in den Bereichen Kommunales Wirtschaftsrecht und Abgabenrecht unterrichtet.“

Den Sonthofer zog es wieder zurück in seine Heimat. Er verstärkt seit März das Team der Marktgemeinde Bad Hindelang, seit September in leitender Position. Wilhelm Sali arbeitet derzeit Seite an Seite mit seinem Vorgänger Edgar Reitzner, der neben der Finanzverwaltung auch für den kaufmännischen Bereich des Wasserwerks verantwortlich war.

Zurück in die Heimat, ins Oberallgäu

Nun liegen diese beiden Aufgaben in den Händen von Wilhelm Sali. Der 28-Jährige freut sich über die Chance, die „Entwicklung vom Markt Bad Hindelang aktiv mitzugestalten“. Edgar Reitzner arbeitet seit Oktober in Teilzeit und wird Ende März 2025 in den Ruhestand gehen.