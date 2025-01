Ballonglühen im Tannheimer Tal heute abgesagt - Das ist der Ersatztermin

Es hat etwas Magisches: Fast geräuschlos schweben die bunten Heißluftballone über die Bergketten und verschwinden am Horizont als kleine Punkte. Dieses farbenfrohe Spektakel bietet sich Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Gästen des 28. Internationalen Ballon-Festivals im Tannheimer Tal in Tirol (Österreich). Es kann aber nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden.

Alles rund um das Ballon-Festival im Tannheimer Tal 2025 finden Sie hier in unserer Übersicht:

Steckbrief: Das Internationale Ballon-Festival heute im Tannheimer Tal

Name : 28. Internationales Ballonfestival Tannheimer Tal 2025

Termin : 12.1. bis 1.2.2025

Ballonglühen : Nesselwängle (14.1.), Jungholz (21.1.) und Schattwald (30.1.2025)

Wann ist Ballon-Festival 2025 im Tannheimer Tal?

Von, Sonntag, 12. Januar 2025, bis Samstag, 1. Februar 2025, erfreut das farbenfrohe Treiben wieder das Tannheimer Tal, das auch als „schönstes Hochtal Europas“ bekannt ist.

Wann ist Ballonglühen im Tannheimer Tal 2025?

Wenn die Pilotinnen und Piloten in der dunklen Winternacht die Ballons startklar machen, wird es im Tannheimer Tal besonders romantisch. Dann zaubern die Flammen bei unterschiedlicher Musik ein faszinierendes Lichterspiel auf Schnee und Eis und sorgen für magische Momente. Das Ballonglühen im Tannheimer Tal findet jeweils gegen 20 Uhr an diesen drei Abenden statt:

Dienstag, 14. Januar 2025 : ab 20 Uhr in Nesselwängle

Dienstag, 21. Januar 2025 : ab 20 Uhr in Jungholz

Donnerstag, 30. Januar 2025: ab 20 Uhr in Schattwald

Der ursprüngliche Termin in Schattwald, am Dienstag, 28. Januar wurde von den Organisatoren aufgrund der Witterung abgesagt. Stattdessen soll das Ballonglühen in Schattwald am Donnerstag, 30. Januar stattfinden. Die Uhrzeit bleibt mit 20 Uhr dieselbe.

Icon Galerie 17 Bilder Derzeit steigt im Tannheimer Tal das Internationale Ballonfestival. Eines der Highlights ist das Ballonglühen. Hier gibt's die Bilder aus Nesselwängle.

Ballonfestival: Wie kann ich im Heißluftballon mitfahren?

Der Traum, selbst einmal in einem Heißluftballon mitzufahren und die Landschaft von oben zu genießen, kann beim Ballonfestival in Erfüllung gehen. Wie weit die Fahrt im Heißluftballon geht, hängt von Faktoren wie Wetter und Wind ab. Bei guten Bedingungen ist eine Panoramafahrt ins Allgäu über Schloss Neuschwanstein oder sogar eine Alpenüberquerung möglich. Am Tag vor der Fahrt sollten Interessierte beim Organisationsteam rund um Veranstalter Rudi Höfer anrufen, um die Wetterlage zu erfahren und zu klären, ob die Fahrt stattfindet.

Am Morgen der Ballonfahrt treffen sich die Teilnehmer um 10.30 Uhr am Startplatz. Dort werden Passagiere den jeweiligen Piloten zugeteilt. Gemeinsam bauen sie den Korb mit Brenner auf und machen den Ballon startklar. Nach der Landung wird der Ballon verpackt und im Hänger des Verfolgerfahrzeugs verstaut.

Im Ballon ist bei guten Bedingungen eine Panoramafahrt ins Allgäu über Schloss Neuschwanstein möglich.

Wo kann ich mich für eine Ballon-Fahrt anmelden?

Anmelden kann man sich direkt vor Ort in Tannheim. Dabei treffen sich Interessierte am Morgen der Fahrt ab 9 Uhr im Vorraum des Tourismusgebäudes (Vilsalpseestraße 1, A-6675 Tannheim).

Auskunft und weitere Informationen bei Rudi Höfer unter Telefon +43(676)9490250.

Wie viel kostet eine Ballon-Fahrt im Tannheimer Tal?

Laut Veranstalter kostet eine Fahrt mit dem Ballon 290 Euro pro Person. Das Wetter gibt dabei allerdings den Takt vor: Denn wie weit die Fahrt im Heißluftballon geht, hängt vor allem vom Wetter und von der Windstärke ab.

Welche Piloten haben sich für das Ballon-Festival 2025 angemeldet?

Zum 28. Internationalen Ballon-Festival 2025 im Tannheimer Tal in Tirol haben sich mehrere Pilotinnen und Piloten angemeldet:

Coen Aalbers (Niederlande)

Andreas Augustin (Deutschland)

Joachim Billstein (Deutschland)

Philippe Boeglin (Frankreich)

Astrid Carl (Deutschland)

Roland Donnerstag (Deutschland)

Christian Dressen (Deutschland)

Manfred Epple (Deutschland)

Rene Erni (Schweiz)

Joachim Gampe (Deutschland)

Rolf Gelbing (Deutschland)

Dror Ginatt (Israel)

Gerard Gless (Frankreich)

Guido Härle (Niederlande)

Matthias Heinemann (Deutschland)

Adrian Held (Schweiz)

Harald Henkel (Deutschland)

Gerd Jandreyeck (Deutschland)

Daniela Klees (Deutschland)

Jean Klein (Deutschland)

Georges Klomp (Luxemburg)

Norbert Kretschmann (Deutschland)

Sander Lageveen (Niederlande)

Michael Lavoie (USA)

Torsten Lepperhoff (Deutschland)

Georg Leupold (Deutschland)

Dirk Lyssens (Belgien)

Gregor Meintrup (Deutschland)

Andreas Michels (Deutschland)

Remmelt Neef (Niederlande)

Thomas Niebaum (Deutschland)

Pascal Noor (Niederlande)

Bernd Odenthal (Deutschland)

Karten Oehmichen (Deutschland)

Heiko Peters (Deutschland)

Theresia Röger (Deutschland)

Marco Schmied (Schweiz)

Matthias Schneider (Deutschland)

Arjan Schuurmans (Niederlande)

Daniel Thamm (Deutschland)

Gerald van der Pluijm (Niederlande)

Rita van Veen (Niederlande)

Günter Walter (Deutschland)

Wie komme ich mit Bus und Bahn ins Tannheimer Tal?

Besucherinnen und Besucher des Ballon-Festivals im Tannheimer Tal können mit dem Zug bis zum Bahnhof Sonthofen fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Weitere mögliche Bahnhöfe sind in Pfronten oder in Reutte. Ab dem Winter 2023/24 soll es einen Shuttle-Bus von Hauptbahnhof Ulm nach Tannheim geben.

Anreisen können Besucher auch mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Zum Ballon-Festival im Januar 2025 im Tannheimer Tal (Tirol) haben sich bereits einige Ballonfahrerinnen und -fahrer angekündigt.

Wo kann ich im Tannheimer Tal übernachten?

Wer zum Ballon-Festival ins Tannheimer Tal kommt, kann dort auch vor Ort übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt der Tourismusverband Tannheimer Tal (Vilsalpseestraße 1, A-6675 Tannheim) unter Telefon +435675/6220-0 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet das Ballon-Festival im Tannheimer Tal?

Veranstalter des Internationalen Ballonfestivals Tannheimer Tal ist das Ballonteam Schwäbisch Hall-Hohenlohe rund um Organisator Rudolf Höfer.