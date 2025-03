Wanderer unterschätzen winterliche Bedingungen im Allgäu - Bergwacht Oberstdorf zweimal gefordert

Zwei Wandergruppen sind am Samstagabend an unterschiedlichen Bergen im Oberallgäu in Schwierigkeiten geraten und setzen den Notruf ab. Der erste Einsatz der Bergwacht Oberstdorf fand demnach im Bereich des Entschenkopf am Gängele statt, wo eine Gruppe Studierender die winterlichen Bedingungen unterschätzt hatte und in einer Steilpassage nicht mehr weiterkam. Ein Rettungshubschrauber befreite sie und flog sie sicher ins Tal.

Eine weitere Gruppe geriet im Oberallgäu in Bergnot

Eine weitere Gruppe von drei Menschen kam in etwa zur selben Zeit im Bereich Seealpe/Gaisfuß vom Weg ab. Sie gerieten ebenfalls in steiles, felsiges Gelände und setzten den Notruf ab.

Per Handyortung wurde die Gruppe genau lokalisiert und zurück auf den Weg gelotst, sodass sie selbstständig ins Tal absteigen konnte.

Bergwacht Oberstdorf warnt vor winterlichen Bedingungen in den Bergen

Die Bergwacht Oberstdorf weist darauf hin, dass in den höheren Berglagen nach wie vor stark winterlichen Bedingungen herrschen. Sie warnt, dass auch online als „leicht“ ausgezeichnete Bergtouren aufgrund von technischem und zeitlichem Mehraufwand im Winter zu Herausforderungen werden können. Tourenbeschreibungen und Zeitangaben im Internet beziehen sich der Bergwacht zufolge in der Regel meist auf sommerliche Bedingungen.

