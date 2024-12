Nach dem Tod entstehen Kosten. Das ist immer so, schließlich steht eine Bestattung des Verstorbenen an. Oftmals wählen die Hinterbliebenen heute eine Urnenbestattung, manche bevorzugen eine Variante ohne Namen. Ob mit Sarg oder in der Urne: Die Kosten für Gräber auf dem Friedhof in Blaichach steigen. Der Gemeinderat erließ eine neue Friedhofsgebührensatzung.

