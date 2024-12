Naturschutz-Projekt spaltet den Oberallgäuer Kreisausschuss

Mit richtigem Verhalten Natur und Tiere im Oberallgäu schützen: Das will der Landkreis mit seinem Besucherlenkungs-Projekt Wanderern, Skitourengeherinnen, Mountainbikern und Camperinnen vermitteln. Seit 2021 wurden deshalb Schilder in den Bergen aufgestellt, Videobeiträge veröffentlicht oder eine Podiumsdiskussion veranstaltet.

Jetzt möchte das Landratsamt das Förderprojekt drei Jahre verlängern. In einem Fachausschuss hatte bereits die große Mehrheit dafür gestimmt. Dass im Kreisausschuss noch mal ein Beschluss zu dem Vorhaben gefasst werden musste, irritierte einige Kreisräte - und entfachte eine heftige Grundsatzdiskussion über Besucherlenkung.

Kreisrat will kein zweites Mal über Projekt debattieren

Andreas Fisel (Grüne) sprach sich gegen eine neue inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema aus: „Wir würden den eigenen Ausschuss schwächen.“ Landrätin Indra Baier-Müller (FW) erklärte, dass aufgrund der Höhe der Projektkosten die Zustimmung des Kreisausschusses nötig sei.

Projektverantwortlicher Matthias Buz stellte vor, was in den drei Jahren geplant ist. Darunter: Angebote für Mountainbiker weiterentwickeln, eine Machbarkeitsstudie zum Campen in Naturschutzgebieten und neue Schilder an Seen und Weihern im nördlichen Landkreis. Man stimme sich mit Alpinium und Naturpark Nagelfuhkette ab, um Überschneidungen zu vermeiden, erklärte Buz. Bis 2027 sind für das Projekt 362.000 Euro veranschlagt, 70 Prozent davon werden durch Fördergelder gedeckt. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 109.000 Euro.

Kritik an Besucherlenkung im Oberallgäu

Michel Käser (FDP), der bereits im Fachausschuss dagegen gestimmt hatte, kritisierte, das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei nicht gut. Thomas Wurmbäck (CSU) kündigte für seine Fraktion an: „Wir sind der Meinung, wir können es uns nicht leisten, das Projekt fortzuführen.“ Er führte die schwierige finanzielle Situation des Landkreises als Beweggrund an.

Martin Beckel (FW), Vorsitzender des Naturparks Nagelfluhkette, sagte, es sei wichtig, an diesem Projekt festzuhalten. „Das Geld wäre verloren, wenn wir es nicht weiterführen.“ Besucherlenkung brauche Zeit, bis sich ihre Effekte zeigen. Alfons Zeller (CSU) widersprach vehement und bezeichnete Natur-Ranger als „steuerfinanzierte Spaziergänger“. Mit den Maßnahmen werde das Gegenteil von Naturschutz erreicht. Dr. Phillip Prestel (FW) warf Zeller daraufhin vor, das Oberallgäu vor Gästen verstecken zu wollen. Er sagte, es sei wichtig, Tourismus und Ökologie zusammenzubringen. „Der Ansatz ist goldrichtig.“

Eine einzelne Stimme entscheidet den Beschluss

Schlussendlich beschloss das Gremium mit einer knappen Mehrheit von acht zu sieben Stimmen, das Projekt bis 2027 weiterzuführen - wenn die Förderung bei mindestens 70 Prozent bleibt. Die gesamte CSU-Fraktion, Lucas Reisacher (LJOA) und Michael Käser (FDP) votierten dagegen.