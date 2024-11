Spektakuläre Bilder und ein Video: So erlebten Tausende die Brauchtumsnacht in Immenstadt

Spektakel bei der Brauchtumsnacht 2024 in Immenstadt: Es war eine rundum düstere Nacht in Immenstadt. Düster der Himmel, von dem der volle Mond schien, düster die Musik, die vom Marienplatz aus durch die Innenstadt schallte. Und düster waren vor allem die Gestalten, die am Samstagabend, 16. November, bei der Brauchtumsnacht des Klausenvereins Immenstadt vor den Augen von 15.000 Besuchern durch die Straßen zogen.

Sibylle Mettler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marienplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis