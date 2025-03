Breitachklamm schließt - zum letzten Mal in diesem Winter

Die Breitachklamm bei Oberstdorf schließt ihre Tore erneut. Nun aber zum letzten Mal in diesem Winter - denn die Betreiber beenden die Saison. „Der Frühling macht sich seit einigen Tagen schon bemerkbar – Eis und Schnee schmelzen zunehmend“, teilt das Breitachklamm-Team am Mittwoch mit.

Die Wintersaison sei heuer früh gestartet, resümieren die Betreiber weiter. Es habe „reichlich Schnee bereits Ende November“ gegeben. „Selbst an Weihnachten durften wir uns über eine winterliche Landschaft freuen, mit vielen kalten Tagen und Nächten und entsprechender Eisbildung in der Klamm“, teilt das Team mit. In der Folge habe sich die Klamm von ihrer schönsten Seite gezeigt.

Breitachklamm schließt: Betreiber beenden Wintersaison 2024/25

Wegen des warmen Wetters schmelzen die Eisformationen aber zunehmend und können die Sicherheit von Wandernden gefährden. Die Klamm wurde deshalb zuletzt mehrfach vorübergehend geschlossen. Nun haben sich die Betreiber entschlossen, die Wintersaison endgültig zu beenden und sich in die Frühjahrspause zu verabschieden. „Eine Zeit, in der hinter den Kulissen aber viel passiert und die Vorbereitungen für den Sommer anlaufen“, versichert das Team.

Der Start für die Sommersaison ist für den Zeitraum Ende April bis Anfang Mai angesetzt. Der endgültige Öffnungstermin werde aber rechtzeitig auf der Startseite der Homepage bekanntgegeben. Ab diesem Zeitpunkt ist die Breitachklamm täglich von 9 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) geöffnet.

Das kosten Tickets aktuell in der Breitachklamm

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen fünf und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den ganzen Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Wanderung durch die Breitachklamm: Das sollten Besucher wissen

Dauer der Wanderung durch die Breitachklamm: etwa eine Stunde

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.