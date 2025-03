Es gibt nichts Besonderes, das sich Bolsterlang heuer leistet. Und doch hat die kleine Gemeinde in den Allgäuer Hörnerdörfern immer größere Probleme, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. „Wir haben die gleichen Probleme wie überall“, sagt Bürgermeister Rolf Walter: Alles wird teurer. Das kann sich in diesem Jahr noch negativ auf die Bürger auswirken.

