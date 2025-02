„Es gibt keine Wahlpflicht in Deutschland“

Was muss das für ein Misstrauen sein, hat sich Jörg Meyer, geschäftsleitender Beamter des Marktes Wertach, bei der Bundestagswahl vor knapp vier Jahren gefragt, als eine Partei (es war die AfD) einen Wahlbeobachter zur Stimmenauszählung in ein Wertacher Wahllokal entsandt hatte. Bei der kommenden Bundestagswahl am 23. Februar hat laut Meyer ein Verein im Wahlkreis 256 (Landkreise Lindau und Oberallgäu sowie Kempten) gefordert, eine Auflistung aller Wahllokale zu bekommen, um Beobachter zu entsenden. „Das ist doch das Recht von jedermann“, sagt der Wertacher.

